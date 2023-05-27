Глеб Никитин посетил праздничный парад в Дзержинске. ФОТО: администрация Дзержинска

День города в Дзержинске открылся праздничным парадом. Торжество посетил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Парад организаций культуры и образования открыли воспитанники детских садов и ученики школ. За ними шли студенты и педагоги образовательных учреждений. Это связано с тем, что 2023 год – Год педагога и наставника.

Строевым шагом по площади города прошли парадные расчеты Дзержинского полка Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, сотрудники ГУФСИН, МВД и МЧС. Колонну спецтехники составили ретроавтомобили пожарной охраны, современные пожарные машины и автомобиль ГУФСИН по Нижегородской области «Берсерк».

День города в Дзержинске открылся праздничным парадом. ФОТО: администрация Дзержинска

Во главе парада промышленных предприятий прошла колонна ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова».

– Дорогие дзержинцы, поздравляю вас с праздником, с Днем города, и с наступающим Днем химика! Вы однозначно согласитесь, что Дзержинск развивается, меняется к лучшему, в городе ремонтируются дороги, появляются новые объекты, и он уверенно смотрит вперед. Для меня Дзержинск – особое место на карте Нижегородской области, абсолютно уникальное, – сказал Глеб Никитин.

Напомним, городу химиков исполнилось сегодня 93 года.

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