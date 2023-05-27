Губернатор Глеб Никитин поздравил дзержинцев с Днем города. ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области поздравил жителей Дзержинска с Днем города. Обращение к дзержинцам он опубликовал в своем телеграм-канале.

Городу химиков исполнилось сегодня 93 года. Глеб Никитин уверен, что юбилей города в 100 лет встретят достойно. А уже сейчас светлый город Дзержинск является промышленным драйвером развития региона.

– Дзержинцы, с праздником вас! С Днём дружелюбного, просторного, самобытного, заслуженного и развивающегося Города трудовой доблести Дзержинска! – сказал Глеб Никитин.

Напомним, более 12 млрд рублей хотят инвестировать в проекты на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен