Благотворительный спектакль ко Дню защиты детей прошел в Нижегородском театре кукол. ФОТО:РОО «Нижегородский совет женщин»

Благотворительный спектакль ко Дню защиты детей прошел в Нижегородском театре кукол 26 мая. Об этом сообщает инициатор мероприятия РОО «Нижегородский совет женщин».

Спектакль «Солдат и ведьма» по мотивам сказки Андерсена «Огниво» показали детям участников специальной военной операции, воспитанникам детских домов, детям из многодетных семей Нижегородской области, а также их наставникам и родителям. Участниками мероприятия стали около 300 детей от 4 до 12 лет.

Председатель РОО «Нижегородский совет женщин» Ольга Краснова пожелала всем зрителям спектакля здоровья, успехов во всех начинаниях, теплого и счастливого лета.

Напомним, на время летних каникул в этом году свои двери откроют 1100 детских лагерей Нижегородской области, в которых отдохнут примерно 119 тысяч детей.

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