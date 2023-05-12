1100 детских лагерей и санаториев будет работать этим летом в Нижегородской области

Ежегодная масштабная летняя оздоровительная кампания. Фото: Артем КИЛЬКИН

На время летних каникул в этом году свои двери откроют 1100 детских лагерей Нижегородской области, в которых отдохнут примерно 119 тысяч детей. Об этом сообщает региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Известно, что юных нижегородцев примут 50 загородных оздоровительно-образовательных центров, 7 санаторных лагерей, 1 санаторий, 856 лагерей с дневным пребыванием, 153 лагеря труда и отдыха, 16 лагерей круглосуточного пребывания и 17 лагерей палаточного типа.

– Летняя капания на очень пристальном контроле Минобра области, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, МВД и других структур, – подчеркнул чиновник.

До 20 мая при подготовке смен все центры летнего отдыха должны учесть существующие замечания и устранить их. А в срок до 25 мая готовность к встрече ребятишек должна быть 100%.

Напомним, что в этом году для жителей региона подготовлено более 30-ти по-настоящему ярких и запоминающихся летних мероприятий. Нижегородцы найдут для себя интересное и на воде, и на суше, и в небе. Помимо уже полюбившихся летних фестивалей в программу включили историческую реконструкцию, регаты, фиесты и даже забег на 100 километров. Подумали организаторы и о тех, кто этим летом не настроен веселиться и отдыхать — деловые конференции и добровольческие мероприятия специально для них. Публикуем событийную программу на лето 2023 в Нижнем Новгороде.