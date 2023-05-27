Праздничным парадом открылся День города в Дзержинске

На центральной площади Дзержинска завершился торжественный парад – первое мероприятие большого праздника, посвященного Дню города и 93-й годовщине со дня его образования. В составе 60 колонн прошли представители силовых структур и специальная автомобильная техника, коллективы промышленных предприятий, учреждений образования, культуры и спорта, юнармейцы, общественные и молодежные объединения города. Всего, по предварительным подсчетам, в параде приняли участие более 8 тысяч человек.

Со сцены к дзержинцам обратился Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, депутат регионального Законодательного Собрания Александр Парамонов, глава города Дзержинска Иван Носков и председатель городской Думы Виктория Николаева.

– Дорогие дзержинцы! Поздравляю вас с праздником, с Днем города Дзержинска и с наступающим Днем химика! Вы однозначно согласитесь, что Дзержинск развивается, Дзержинск меняется к лучшему, в городе меняются пространства, ремонтируются дороги, появляются новые объекты и он уверенно смотрит вперед. Для меня Дзержинск – особое место на карте Нижегородской области, абсолютно уникальное. Вы знаете, в Москве, федеральной столице, Дзержинск уже называют инвестиционной столицей. Для Нижегородской области это абсолютно точно так – буквально совсем недавно в 10 раз увеличилась площадь особой экономической зоны «Кулибин», но на самом деле большое количество инвестиций приходит и в сам город. Ну а мы в первую очередь заботимся о вашем комфорте. За оставшиеся семь лет до 100-летия Дзержинска мы сможем преобразить это место так, как преобразился Нижний Новгород. Вам я хотел бы пожелать любви к этому городу, работать во благо, победы нам во всех делах, процветания Дзержинску, Нижегородской области и нашей любимой России. Всех с праздником! – сказал Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В связи с тем, что 2023 год объявлен Президентом РФ Годом педагога и наставника, парад организаций культуры и образования открыли воспитанники детских садов и ученики школ города. За ними проследовали студенты и преподаватели дзержинских техникумов, колледжей и учреждений высшего образования.

– От всей души поздравляю трудовые коллективы наших предприятий, спортсменов, работников культуры и сферы ЖКХ, педагогов и наставников, работников торговли, общественного питания, наших предпринимателей! Поздравляю наших ветеранов, честь и хвала вам за ваш труд! Поздравляю всех дзержинцев, которые любят свой город и гордятся его историей. Мы вместе с вами сегодня пишем историю города, и я желаю нам всем, чтобы эта история была бесконечной и счастливой! Здоровья вам и успехов в труде и в личной жизни! – сказал со сцены глава города Дзержинска Иван Носков.

В сопровождении оркестра войсковой части 3424 под управлением Михаила Бабурина строевым шагом по площади прошли парадные расчеты Дзержинского полка Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного Военного округа, сотрудники ГУФСИН, личные составы Управления МВД и МЧС по городу Дзержинску, а также члены ВВПОД «Юнармия». Колонна спецтехники объединила ретро-автомобили пожарной охраны, современные автомобили Дзержинского пожарно-спасательного гарнизона и Управления МВД России по городу Дзержинску, а также автомобиль отдела специального назначения ГУФСИН по Нижегородской области «БЕРСЕРК».

– Каждому из нас Дзержинск любим и дорог. Мы гордимся мощью промышленных предприятий, восхищаемся красотой улиц и площадей, ценим своих земляков, которые своим трудом создали и развивают нашу малую родину. Начало городу дали химические производства, которые и сейчас являются флагманами российской химии. Наш город молод, и впереди много амбициозных целей и проектов как в городском хозяйстве, так и в промышленности. Уверена, что вместе нам все по плечу! – обратилась к дзержинцам председатель Думы города Дзержинска Виктория Николаева.

Парад промышленных предприятий открыла колонна ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» – обладателя почетного штандарта главы города по итогам работы в 2022 году.

По площади прошли колонны муниципальных предприятий в сфере ЖКХ «Экспресс», «Город» и «Прометей», а также «Комбинат питания», политические партии и охранная организация «Кольчуга».

Напоминаем, что с 12:00 открыты праздничные площадки во всех городских парках и на Книжном бульваре, с 13:00 свою работу начнет фестиваль «Мечтай! Действуй!» на Окской Набережной, а на Парковой аллее всех жителей и гостей города ждет «Дзержинский Арбат»!