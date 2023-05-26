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НовостиОбщество26 мая 2023 16:40

Нижний Новгород получит первые электробусы до конца 2023 года

Для них будут установлены зарядные станции
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижний Новгород получит первые электробусы до конца 2023 года

Нижний Новгород получит первые электробусы до конца 2023 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первые электробусы поступят в Нижний Новгород до конца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на Заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина.

По его словам, электробусы будут поставлены в субъекты впервые. Конечно, для них установят зарядные станции. 284 электробуса Нижегородская область разделит с Краснодарским, Красноярским и Пермским краями, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской и Ярославской областями.

Кроме того, в 2023 году 19 городских агломераций получат 334 автобуса, 180 трамваев и 32 троллейбуса.

– С начала года в городские агломерации уже поступило 46 автобусов и 15 троллейбусов. В результате этой работы люди получают комфортный транспорт, кроме того, снижается трафик на дорогах, – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Напомним, каждый электробус, который планируют приобрести для Нижнего Новгорода, будет стоить один миллион рублей.

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