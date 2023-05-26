Нижний Новгород получит первые электробусы до конца 2023 года
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Первые электробусы поступят в Нижний Новгород до конца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на Заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина.
По его словам, электробусы будут поставлены в субъекты впервые. Конечно, для них установят зарядные станции. 284 электробуса Нижегородская область разделит с Краснодарским, Красноярским и Пермским краями, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской и Ярославской областями.
Кроме того, в 2023 году 19 городских агломераций получат 334 автобуса, 180 трамваев и 32 троллейбуса.
– С начала года в городские агломерации уже поступило 46 автобусов и 15 троллейбусов. В результате этой работы люди получают комфортный транспорт, кроме того, снижается трафик на дорогах, – подчеркнул Марат Хуснуллин.
Напомним, каждый электробус, который планируют приобрести для Нижнего Новгорода, будет стоить один миллион рублей.
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