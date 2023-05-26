Вика Цыганова выступит с концертом в Нижнем Новгороде 8 июня

Фото: Вера Терентьева

Певица Вика Цыганова выступит с концертной программой «Любимое. Лучшее» (12+) в Нижнем Новгороде 8 июня. Концерт состоится во Дворце культуры ГАЗа на Автозаводе, сообщают организаторы.

- Вас ждет Вика Цыганова и особая концертная программа — программа-откровение неповторимой женской искренности, встреча с лучшими музыкантами и только живой звук, - говорится в сообщении.

Поклонники певицы смогут услышать такие песни, как «Приходите в мой дом», «Калина красная», «Любовь и смерть», «Андреевский флаг», «Офицеры России», «Синие цветы» и другие хиты. Продолжительность концерта – 2,5 часа с антрактом.

Творческий путь Вики Цыгановой начался в конце 80-х годов, ее песни непрерывно звучали на протяжении девяностых, слушают их и сегодня.

Начало концерта в Нижнем Новгороде в 19.00.