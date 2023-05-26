Проваливающиеся люки заменят у школы олимпийского резерва в Нижнем Новгороде

Город. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Проваливающиеся люки заменят и отремонтируют у школы олимпийского резерва в Советском районе Нижнего Новгорода. Работы проведут на пересечении улицы Ванеева и 60 лет Октября. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в прямом эфире 26 мая.

– Вся улица 60 лет Октября в проваленных люках. На пересечении улицы Ванеева и 60 лет Октября разрушенный люк, скоро полностью крышка упадет внутрь колодца. А это очень опасно, дети ходят в школу Олимпийского резерва, – сообщил нижегородец Сергей Коновалов.

Глава города ответил, что такая проблема действительно существует, её стараются постепенно решать.

– На указанной локации посмотрим количество люков, которые там необходимо заменить и отремонтировать, а затем и работы проведем, – подчеркнул Юрий Шалабаев.

Напомним, ранее мы писали, что правительство Нижегородской области и федеральный застройщик GloraX заключили договор о комплексном развитии территории на улице Черниговской в Нижнем Новгороде.