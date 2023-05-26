Движение троллейбусов изменится в Нижнем Новгороде с 29 мая по 10 июля Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Маршруты троллейбусов изменятся в Нижнем Новгороде с 29 мая по 10 июля. Это связано с работами на канализационном коллекторе около дома №9 по Мещерскому бульвару. Об этом в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Движение троллейбусов №10 сократят до остановки «Улица Должанская». Маршруты троллейбусов №3, №5 и №25 также изменятся. Конечной остановкой станет «Тоннель Московского вокзала».

Кроме того, троллейбус №3 будет проходить через улицы Чаадаева, Ярошенко, Героя Рябцева, через Рессорный переулок, улицу Просвещенскую, проспект Героев, Бурнаковский проезд, а также улицы Куйбышева, Мориса Тореза и Сормовское шоссе.

Троллейбус №5 будет следовать через улицы Старая Канава, Героя Сутырина, проспект Союзный, переулок Союзный, улицу Коминтерна, Сормовское шоссе, Московское шоссе, а троллейбус №25 – через Московское шоссе, улицы Кузбасская, Электровозная, Путейская и Архангельская.

Напомним, движение троллейбуса №13 планируют восстановить в Нижнем Новгороде с 1 июня.

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