Троллейбус №13 может возобновить работу в Нижнем Новгороде с 1 июня Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Движение троллейбуса №13 планируют восстановить в Нижнем Новгороде с 1 июня. Об этом в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Напомним, движение троллейбуса №13, следовавшего по маршруту «Площадь Минина – Щербинки-2», было отменено 28 марта. Причиной тому стал ремонт газопровода высокого давления, расположенного на проезжей части.

Напомним, движение троллейбусов по маршруту №25 приостановлено в Нижнем Новгороде с 16 по 26 мая. Изменения в работе троллейбусов связаны с проведением капитального ремонта путепровода на Московском шоссе через улицу Кузбасскую.

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