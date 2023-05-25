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НовостиОбщество25 мая 2023 15:26

Нижегородские предприятия получат налоговые льготы за трудоустройство осужденных

Такое решение приняли на заседании ЗСНО
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородские предприятия получат налоговые льготы за трудоустройство осужденных

Нижегородские предприятия получат налоговые льготы за трудоустройство осужденных

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области утвердили законопроект о налоговых льготах для предприятий, на территории которых будут создавать исправительные центры для осужденных. Такое решение приняли на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 25 мая, сообщил председатель Заксобрания Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Предприятия, которые устраивают на работу осужденного, сталкиваются с большим количеством проблем. Нужно построить общежитие и создать специальные условия для работника. Поэтому был принят законопроект, который освобождает предприятие от налога на имущество.

- Считаю, что этим мы решаем сразу несколько задач: предприятия получают работников, а мы помогаем социализации осужденных. Они могут работать и после вернуться к нормальной жизни, - добавил Евгений Люлин.

Напомним, что в Нижегородской области уже есть четыре предприятия, где есть исправительные центры. Два из них находятся в Кстово, один в Семеново и один на Бору.