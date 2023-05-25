Нижегородские предприятия получат налоговые льготы за трудоустройство осужденных Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области утвердили законопроект о налоговых льготах для предприятий, на территории которых будут создавать исправительные центры для осужденных. Такое решение приняли на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 25 мая, сообщил председатель Заксобрания Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Предприятия, которые устраивают на работу осужденного, сталкиваются с большим количеством проблем. Нужно построить общежитие и создать специальные условия для работника. Поэтому был принят законопроект, который освобождает предприятие от налога на имущество.

- Считаю, что этим мы решаем сразу несколько задач: предприятия получают работников, а мы помогаем социализации осужденных. Они могут работать и после вернуться к нормальной жизни, - добавил Евгений Люлин.

Напомним, что в Нижегородской области уже есть четыре предприятия, где есть исправительные центры. Два из них находятся в Кстово, один в Семеново и один на Бору.