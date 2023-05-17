Нижегородским предприятиям предложили налоговую льготу за трудоустройство осужденных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области предложили налоговую льготу для предприятий, которые будут создавать трудовые центры ФСИН с жильем для осужденных. Об этом сообщает «Коммерсант-Приволжье».

Поправки к закону о налоге на имущество предполагают создание центров, подконтрольных ФСИН. Они должны быть на изолированных от предприятий территориях, функционирующих как исправительное учреждение. Именно такие объекты, где будут жить и принудительно работать осужденные, будут освобождены от налога на имущество.

Осужденные в таких центрах смогут получать зарплату, которая будет погашать ущерб перед государством и пострадавшими. Предприятия смогут иметь рабочую силу с зарплатой меньше, чем у обычного работника. Более того, подобные центры планируют создавать на отдалённых территориях, где часто не хватает сотрудников из-за большого оттока молодежи.

В Нижегородской области четыре предприятия планируют создавать трудовые центры для осужденных. Линдовская птицефабрика выделила жилой дом и здание в поселке Спасское на 205 человек, производитель одежды ООО «Ресурс» в Семеновском районе предоставил бытовой корпус на 130 человек, Кстовская компания по консервированию фруктов и овощей «Домашние шедевры» организовала для исправляющихся помещение на 100 человек, а производитель автомобильных и железнодорожных цистерн «ФокстанкМоторс» в 2023 году намерен ввести в эксплуатацию жилое здание на 120 мест. В итоге 555 осужденных получат рабочие места для принудительных работ.