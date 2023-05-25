Уголовное дело завели после драки на улице Прыгунова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело завели после массовой драки в сквере на улице Прыгунова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, конфликт произошел между жителями 21 мая на фоне внезапно возникших неприязненных отношений. В результате конфликт перерос в потасовку, в которой пострадала женщина.

Теперь в МВД завели уголовное дело по статье 213 УК РФ, хулиганство. За совершение подобного преступления участникам драки может грозить до пять лет лишения свободы. Личности причастных к произошедшему установлены. Расследование уголовного дела продолжается.