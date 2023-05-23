Полиция проводит проверку из-за массовой драки в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Массовая драка на улице Прыгунова ФОТО: сообщество ВКонтакте «Типичный Нижний Новгород»

Полицейские начали проверку из-за массовой драки в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Раннее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчины и женщины нападают друг на друга с кулаками, а также избивают ногами. Массовая драка произошла на улице Прыгунова.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, а также участников драки. Предварительно конфликт образовался на бытовой почве.

Ранее мы сообщали, что в одной из больниц Нижегородской области задержали 47-летнего рецидивиста, заявившегося в приемный покой с пистолетом. К счастью, в тот момент там оказались сотрудники полиции, которые и забрали дебошира.

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