Нижегородца привлекут к уголовной ответственности за избиение врачей скорой помощи Фото: Дмитрий Ахмадуллин

58-летний нижегородец будет привлечен к уголовной ответственности за избиение врачей скорой помощи на улице Движенцев в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в апреле 2023 года в Канавинском районе. Сотрудники скорой помощи прибыли в квартиру к женщине для оказания первой медицинской помощи. Однако в коридоре их встретил 58-летний пьяный родственник пациентки. Мужчина стал провоцировать ссору и в результате нанес фельдшеру и медбрату удары в области лица и головы.

В ведомстве отмечают, что на мужчину завели уголовное дело по статье 116 УК РФ. Теперь в отношении нижегородца будут рассматривать вопрос об избрании меры пресечения.