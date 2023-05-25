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НовостиПроисшествия25 мая 2023 11:36

Нижегородца привлекут к уголовной ответственности за избиение врачей скорой помощи

Медиков встретил агрессивно настроенный мужчина
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородца привлекут к уголовной ответственности за избиение врачей скорой помощи

Нижегородца привлекут к уголовной ответственности за избиение врачей скорой помощи

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

58-летний нижегородец будет привлечен к уголовной ответственности за избиение врачей скорой помощи на улице Движенцев в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в апреле 2023 года в Канавинском районе. Сотрудники скорой помощи прибыли в квартиру к женщине для оказания первой медицинской помощи. Однако в коридоре их встретил 58-летний пьяный родственник пациентки. Мужчина стал провоцировать ссору и в результате нанес фельдшеру и медбрату удары в области лица и головы.

В ведомстве отмечают, что на мужчину завели уголовное дело по статье 116 УК РФ. Теперь в отношении нижегородца будут рассматривать вопрос об избрании меры пресечения.