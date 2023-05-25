Azur Air будет выполнять рейсы в Хургаду из Нижнего Новгорода с 26 мая
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Авиакомпания AZUR Air запускает рейсы в Хургаду из Нижнего Новгорода с 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта имени Чкалова.
Как отмечается, полеты будут выполнять Boeing 757-200 один раз в 10 дней. Хургада станет вторым городом Египта с вылетом из Нижнего Новгорода.
Сейчас прямые рейсы осуществляются в курортный город Шарм-эль-Шейх, также один раз в 10 дней.
Полеты по обоим направлениям доступны в составе пакетных туров.
Напомним, ранее стало известно, что авиакомпания Red Wings увеличит количество рейсов из Нижнего Новгорода в Ереван с 5 июня.