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НовостиТуризм25 мая 2023 8:10

AZUR Air будет выполнять рейсы в Хургаду из Нижнего Новгорода с 26 мая

Полеты будут осуществляться раз в 10 дней
Елизавета КОПЫЛОВА
Azur Air будет выполнять рейсы в Хургаду из Нижнего Новгорода с 26 мая

Azur Air будет выполнять рейсы в Хургаду из Нижнего Новгорода с 26 мая

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Авиакомпания AZUR Air запускает рейсы в Хургаду из Нижнего Новгорода с 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта имени Чкалова.

Как отмечается, полеты будут выполнять Boeing 757-200 один раз в 10 дней. Хургада станет вторым городом Египта с вылетом из Нижнего Новгорода.

Сейчас прямые рейсы осуществляются в курортный город Шарм-эль-Шейх, также один раз в 10 дней.

Полеты по обоим направлениям доступны в составе пакетных туров.

Напомним, ранее стало известно, что авиакомпания Red Wings увеличит количество рейсов из Нижнего Новгорода в Ереван с 5 июня.