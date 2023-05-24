Red Wings запустит дополнительные рейсы в Ереван с 5 июня Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Авиакомпания Red Wings увеличит количество рейсов из Нижнего Новгорода в Ереван с 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта имени Чкалова.

Сейчас рейсы до столицы Армении выполняются дважды в неделю, с 5 июня в расписание добавят еще один рейс. Полеты будут проходить по вторникам в 18:10, средам в 18:25 и воскресеньям в 11:05.

Также полеты по четвергам будет осуществлять авиакомпания «Ширак Авиа».

Напомним, ранее стало известно, что авиасообщение свяжет Нижний Новгород и Петрозаводск в мае 2023 года. Самолеты будут выполнять рейсы в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок.