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НовостиТуризм24 мая 2023 7:57

Red Wings запустит дополнительные рейсы в Ереван с 5 июня

Полеты будут выполняться трижды в неделю
Елизавета КОПЫЛОВА
Red Wings запустит дополнительные рейсы в Ереван с 5 июня

Red Wings запустит дополнительные рейсы в Ереван с 5 июня

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Авиакомпания Red Wings увеличит количество рейсов из Нижнего Новгорода в Ереван с 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта имени Чкалова.

Сейчас рейсы до столицы Армении выполняются дважды в неделю, с 5 июня в расписание добавят еще один рейс. Полеты будут проходить по вторникам в 18:10, средам в 18:25 и воскресеньям в 11:05.

Также полеты по четвергам будет осуществлять авиакомпания «Ширак Авиа».

Напомним, ранее стало известно, что авиасообщение свяжет Нижний Новгород и Петрозаводск в мае 2023 года. Самолеты будут выполнять рейсы в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок.