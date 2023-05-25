В «Нижновэнерго» состоялся семинар для специалистов-транспортников из 20 российских регионов

По поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского в Нижнем Новгороде прошел семинар по безопасности дорожного движения, в котором приняли участие сотрудники служб механизации и транспорта филиалов Обществ, а также АО «Автотранспортное хозяйство».

На мероприятии обсудили вопросы текущей деятельности транспортных служб филиалов, а также эксплуатацию автомобильной и специальной техники. Кроме того, одной из важных тем, вынесенных на рассмотрение, стала деятельность по снижению рисков дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

В рамках семинара прошла встреча с представителями заводов–производителей спецтехники, которая эксплуатируется в филиалах Обществ. Участникам были продемонстрированы современные модели автогидроподъемников, кранов-манипуляторов, самосвалов и других автомобилей специального назначения.

«Эксплуатация транспортных средств требует соблюдения таких же серьезных норм безопасности, как и при производственных работах. Профильные службы должны со всей ответственностью подходить к обслуживанию, использованию и оценке работоспособности техники, поскольку неисправность может привести к ДТП в пути или аварии непосредственно на объекте, угрожать жизни и здоровью и персонала, и окружающих людей», – отметил Игорь Маковский.