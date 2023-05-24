Пять ОКН планируют восстановить в Нижнем Новгороде в 2023 году Фото: Яндекс.Карты

Пять объектов культурного наследия планируют отреставрировать в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщает GIPERNN.RU со ссылкой на областное управление госохраны объектов культурного наследия.

В частности, восстановят «Дом М.Ф. Щелокова», который расположен на Варварской, 8 литера 3. Нижегородцам это здание известно как «Дом с болью». Реставрация началась еще в 2021 году, а завершить работы должны были в 2022 году. Стоимость работы оценивается более чем в 40 миллионов рублей.

Другим историческим зданием является «Усадьба Седова. Главный дом с Флигелем и лавкой», который расположен по адресу ул. Студеная 49/6. В мае 2021 года на территории ОКН ввели режим чрезвычайной ситуации, так как здание представляло опасность для горожан. Основные работы по восстановлению фасадов уже проведены.

Ещё один объект культурного наследия – это «Дом А. П. Чегодаева» на Семашко, 15. В этот дом входит строение №19 на улице Семашко (Дом, в котором в 1902–1904 годы находилась последняя квартира Алексея Максимовича Горького в Нижнем Новгороде), № 33 на Ковалихинской «Усадьба Кашириных» и №22 по Семашко расположен «Приют для подкидышей».

Помимо этого, завершить реставрацию планируют в «Доме отставного штабс-капитана И. Е. Войнич-Сяноженцкого» по Славянской, 2, а также — во «Флигеле жилом мещанина И. Ф. Васильченко» по улице Шевченко, 17.

Напомним, что ранее собственников обязали восстановить два архитектурных памятника в центре Нижнего Новгорода. Речь идет об объектах культурного наследия народов России, расположенных на улице Большие Овраги, 5 и на улице Соревнования, 14.