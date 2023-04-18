Собственников обязали восстановить два архитектурных памятника в Нижнем Новгороде

Работы должны быть выполнены в течение 3 лет. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Собственников обязали восстановить два архитектурных памятника в центре Нижнего Новгорода. Соответствующие приказы размещены на сайте регионального Управления госохраны ОКН.

Речь идет об объектах культурного наследия народов России, расположенных на улице Большие Овраги, 5 и на улице Соревнования, 14. Копии приказов направлены собственникам.

Как следует из приложенной документации, в течение ближайших 6 месяцев с момента установления охранного обязательства собственнику необходимо получить задание на разработку проектной документации. Еще 2 года дается на разработку проекта.

Сами работы по восстановлению ОКН и благоустройству прилегающей территории должны быть выполнены в течение 3 лет со дня утверждения охранного обязательства.

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