Региональный этап спартакиады, приуроченной к 30-летию ПАО «Транснефть», состоялся в Нижнем Новгороде

Региональный этап летней спартакиады, приуроченной к 30-летию ПАО «Транснефть», состоялся в Нижнем Новгороде. Организатором выступило АО «Транснефть – Верхняя Волга».

В соревнованиях приняли участие команды АО «Транснефть – Верхняя Волга», АО «Транснефть - Север» и ООО «Транснефть - Балтика». Спортсмены соревновались за звание лучших в восьми видах спорта: волейбол, баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика, мини-футбол, плавание, бильярд и шахматы.

Работники АО «Транснефть-Верхняя Волга» завоевали золото в турнире по волейболу, стали лучшими в соревнованиях по плаванию в смешанной командной эстафете и личном первенстве среди женщин на 50 метров. В соревнованиях по легкой атлетике они лидировали сразу на нескольких дистанциях: 100 и 400 метров в женском зачете и 100 метров - в мужском. В личном первенстве представитель АО «Транснефть-Верхняя Волга» стал победителем в состязаниях по настольному теннису.

Победители награждены медалями и памятными дипломами, в июне 2023 года они примут участие в соревнованиях на уровне организаций системы «Транснефть» в Казани.

- Спартакиада является важным элементом корпоративной культуры, способствует формированию внутрикорпоративных связей и укреплению командного духа. АО «Транснефть-Верхняя Волга» уделяет большое внимание популяризации физической культуры и здорового образа жизни, - отмечают в пресс-службе компании.