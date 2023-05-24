Нижегородские энергетики провели экскурсию по подстанции «Стрелка» для учащихся Центра цифровых технологий

В рамках развития промышленного туризма, а также профориентационной деятельности энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» провели экскурсию по подстанции «Стрелка» для учащихся Центра изучения цифровых технологий «Техноспейс» (филиал АНО «НМЦ «Школа нового поколения» в г. Нижний Новгород).

Участники экскурсии познакомились с внутренним устройством одного из современных энергообъектов на территории Нижнего Новгорода, а также, в рамках подготовки проекта по созданию альтернативного источника энергии для частных домов, сотрудниками «Нижновэнерго» была проведена обзорная экскурсия по ПС «Стрелка», в ходе которой ребята смогли задать волнующие их вопросы.

Ученикам рассказали про основные технические характеристики подстанции принципы ее работы и возможности, а также дали обратную связь по проекту.

«Приятно видеть, что у современного поколения есть интерес к таким серьезным наукам и, в частности, к электроэнергетике. Будем надеяться, что в скором будущем ребята пополнят ряды энергетиков и будут продвигать проекты, позволяющие отрасли развиваться и двигаться вперед», – отметил и.о. заместителя генерального директора-директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Евгений Турапин.