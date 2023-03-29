Самолеты из Нижнего Новгорода в Петрозаводск начнут летать в мае. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Авиасообщение свяжет Нижний Новгород и Петрозаводск уже в мае 2023 года. Самолеты будут выполнять рейсы в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Обслуживать маршрут будет авиакомпания «Икар». С 1 мая по 31 октября из Нижнего Новгорода можно будет улететь в Петрозаводск и обратно дважды в неделю. Между городами будут курсировать авиалайнеры Embraer E190, рассчитанный на 110 пассажиров. В рамках программы софинансирование со стороны Нижегородской области и Республики Карелия составляет по 25%.

В настоящее время по программе субсидирования региональный авиаперевозок из Нижнего Новгорода можно улететь в Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Минеральные воды, Мурманск, Оренбург, Пермь, Саратов, Томск, Уфа, Новосибирск, Самара и Челябинск.