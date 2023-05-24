Нижегородские троллейбусы №10 и №25 возобновляют движение в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородские троллейбусы №10 и №25 будут курсировать по своим прежним маршрутам в Нижнем Новгороде с 24 мая. Об этом сообщается в группе новой маршрутной сети во «ВКонтакте».

Согласно информации, с сегодняшнего дня троллейбусы будут ходить по виадуку через улицу Кузбасскую, который расположен на Московском шоссе.

Напомним, изменения в работе троллейбусов были связаны с проведением капитального ремонта путепровода на Московском шоссе через улицу Кузбасскую. Движение троллейбусов по маршруту №25 было приостановлено в Нижнем Новгороде, а троллейбусы №10 следовали через улицу Пролетарскую, Мещерский бульвар, улицу Мурашкинскую, Московское шоссе, проспект Героев, улицу Просвещенскую, переулок Рессорный и улицу Рябцева.