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НовостиОбщество24 мая 2023 7:16

Нижегородские троллейбусы №10 и №25 возобновляют движение в Нижнем Новгороде

Схема движения была изменена из-за капремонта путепровода
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородские троллейбусы №10 и №25 возобновляют движение в Нижнем Новгороде

Нижегородские троллейбусы №10 и №25 возобновляют движение в Нижнем Новгороде

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородские троллейбусы №10 и №25 будут курсировать по своим прежним маршрутам в Нижнем Новгороде с 24 мая. Об этом сообщается в группе новой маршрутной сети во «ВКонтакте».

Согласно информации, с сегодняшнего дня троллейбусы будут ходить по виадуку через улицу Кузбасскую, который расположен на Московском шоссе.

Напомним, изменения в работе троллейбусов были связаны с проведением капитального ремонта путепровода на Московском шоссе через улицу Кузбасскую. Движение троллейбусов по маршруту №25 было приостановлено в Нижнем Новгороде, а троллейбусы №10 следовали через улицу Пролетарскую, Мещерский бульвар, улицу Мурашкинскую, Московское шоссе, проспект Героев, улицу Просвещенскую, переулок Рессорный и улицу Рябцева.