Троллейбус №25 приостановит работу в Нижнем Новгороде из-за ремонта путепровода Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Движение троллейбусов по маршруту №25 будет приостановлено в Нижнем Новгороде с 16 по 26 мая. Об этом в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Изменения в работе троллейбусов связаны с проведением капитального ремонта путепровода на Московском шоссе через улицу Кузбасскую.

Кроме того, изменится движение троллейбусов №10, которые будут ходить до остановки «Парк Культуры». Они будут следовать через улицу Пролетарскую, Мещерский бульвар, улицу Мурашкинскую, Московское шоссе, проспект Героев, улицу Просвещенскую, переулок Рессорный и улицу Рябцева.

Напомним, движение транспорта будет временно приостановлено на участке улицы Коммуны в Нижнем Новгороде. Речь идёт об участке дороги от дома №13 до дома №6/2 по улице Островского. Проезд будет закрыт до 23:59 31 мая.

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