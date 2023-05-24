Две группы добровольцев из Нижегородской области отправились на СВО 23 мая. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще две группы добровольцев-контрактников из Нижегородской области отправились на спецоперацию 23 мая. Сначала им предстоит пройти необходимую подготовку в воинских частях, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Дом народного единства.

Проводы будущих защитников прошли в торжественной обстановке около одного из военкоматов областного центра. В мероприятии приняли участие не только члены их семей, но и представители власти.

Директор департамента региональной безопасности Нижегородской области Анатолий Поправко отметил, что государство оказывает всю необходимую поддержку бойцам и их семьям.

- Добровольцы понимают, что ни их самих, ни их семьи не бросят, всегда помогут. Знают обо всех льготах и дополнительных выплатах и могут быть спокойны, что близкие будут обеспечены, - сказал Поправко.

Отправку и обеспечение военнослужащих дополнительной экипировкой организовал координационный центр при Доме народного единства. Добровольцы отправились в части, где будут проходить военную подготовку, после чего отправятся непосредственно в зону СВО.

Напомним, до этого две группы нижегородцев отправились на спецоперацию в конце апреля.