Еще две группы добровольцев из Нижегородской области отправились на СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще две группы добровольцев из Нижегородской области отправились на специальную военную операцию 25 апреля. Сначала они будут находиться в частях на учебных полигонах, где пройдут подготовку к воинской службе. Об этом сообщает Дом народного единства.

Перед отправкой на службу все добровольцы прошли медкомиссию, инструктаж, а также заключили контракты. Каждый из них получил «рюкзак губернатора» с вещами первой необходимости и дополнительным снаряжением. В набор входит спальный мешок, перчатки, носки, сухпаек, аптечка и прочее.

Как сообщили в Доме народного единства, родные и близкие добровольцев признались, что расставание далось нелегко, но они принимают и понимают позицию мужчин.