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НовостиПолитика27 апреля 2023 5:35

Еще две группы добровольцев из Нижегородской области отправились на СВО

Сначала их ждет подготовка
Валерия МУРОМЦЕВА
Еще две группы добровольцев из Нижегородской области отправились на СВО.

Еще две группы добровольцев из Нижегородской области отправились на СВО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще две группы добровольцев из Нижегородской области отправились на специальную военную операцию 25 апреля. Сначала они будут находиться в частях на учебных полигонах, где пройдут подготовку к воинской службе. Об этом сообщает Дом народного единства.

Перед отправкой на службу все добровольцы прошли медкомиссию, инструктаж, а также заключили контракты. Каждый из них получил «рюкзак губернатора» с вещами первой необходимости и дополнительным снаряжением. В набор входит спальный мешок, перчатки, носки, сухпаек, аптечка и прочее.

Как сообщили в Доме народного единства, родные и близкие добровольцев признались, что расставание далось нелегко, но они принимают и понимают позицию мужчин.