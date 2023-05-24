157 человек досрочно сдали ЕГЭ в Нижегородской области

Школьники перед началом ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Досрочный период сдачи ЕГЭ проходил в Нижегородской области с 20 марта по 19 апреля. В этом году возможностью сдать экзамен досрочно воспользовались 157 человек. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в региональном министерстве образования и науки.

– Основной период государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) начнется 26 мая, – подчеркнули в ведомстве.

Известно, что досрочно экзамены обычно сдают выпускники прошлых лет, вечерники, выпускники колледжей, участники олимпиад и спортивных соревнований.

Напомним, что последние звонки проходят в Нижнем Новгороде с 19 по 25 мая. А выпускные вечера у нижегородских одиннадцатиклассников запланированы на 20-е числа июня, потому что вручить аттестаты им смогут только после получения результатов ЕГЭ по таким предметам, как «русский язык» и «математика».