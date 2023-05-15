Последние звонки пройдут в Нижнем Новгороде с 19 по 25 мая

Выпускники во время последнего звонка в школе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителям Нижнего Новгорода озвучили даты проведения последних звонков в школах. Традиционно торжественные линейки запланированы на конец весны и пройдут в период с 19 по 25 мая. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в городском департаменте образования.

Каждая школа будет индивидуально выбирать конкретную дату и время, а также место проведения и форму для последнего звонка

– Успешное завершение обучения в школе подтверждается получением документа об образовании. Вручение выпускникам аттестатов всегда проходит в торжественной обстановке, в соответствии с традициями, которые существуют в каждой школе, – уточнили в ведомстве.

Выпускные вечера у нижегородских одиннадцатиклассников запланированы на 20-е числа июня, потому что вручить аттестаты им смогут только после получения результатов ЕГЭ по таким предметам, как «русский язык» и «математика».

– Конкретную дату вручения аттестата образовательная организация устанавливает самостоятельно, – добавили в департаменте образования.

Выпускные в школах Нижнего Новгорода пройдут в очном формате. На праздничных мероприятиях смогут побывать учителя, родители и близкие.

– Фото и видеосъемка мероприятия допускается по согласованию с администрацией школы и родительской общественностью, – подчеркнули в ведомстве.

Также выпускники Нижнего Новгорода и области, как и по всей России, начали активную подготовку к сдаче ЕГЭ: решают пробные тесты, обмениваются заданиями.