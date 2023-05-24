Станцию метро «Московская» в Нижнем Новгороде оцепили из-за бесхозного рюкзака. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Станцию метро «Московская» в Нижнем Новгороде вечером 23 мая оцепили из-за подозрительного предмета. Оставленный кем-то рюкзак заметили бдительные нижегородцы, и вскоре на место прибыла полиция. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

На всякий случай место находки было оцеплено, пока работали специалисты. К счастью, находка угрозы не представляла.

- В ходе проверки полицейскими установлено, что рюкзак опасности для граждан не представляет. Его забыл кто-то из пассажиров, - пояснили в полиции.

Похожий случай произошел в нижегородской подземке в марте: тогда из-за оставленного пассажирами рюкзака оцепили станцию «Горьковская».