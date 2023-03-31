Станцию метро «Горьковская» в Нижнем Новгороде оцепили 31 марта. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде днем 31 марта была оцеплена станция метро «Горьковская». Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По словам свидетелей произошедшего, причиной тревоги стал подозрительный бесхозный рюкзак, который кто-то оставил на платформе. В связи с этим полиция оцепила платформу оградительной лентой, за которую временно никого не пускали.

По результатам проверки выяснилось, что рюкзак опасности не представляет, и станция продолжила работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что число ложных сообщений о минировании в Нижегородской области выросло в шесть раз в 2022 году. Было эвакуировано в общей сложности более 100 тысяч человек.