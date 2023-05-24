Глава города Дзержинска Иван Носков отчитался о работе за 2022 год

Фото: Администрация Дзержинска

Сегодня глава Дзержинска Иван Носков в открытом формате отчитался о своей работе за прошедший 2022 год. В мероприятии приняли участие председатель областного Законодательного Собрания Евгений Люлин, министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасев, министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов, генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, депутаты городской Думы Дзержинска, представители общественных объединений, почетные граждане Дзержинска, представители учреждений культуры, спорта, образования и правоохранительных органов, а также промышленники и предприниматели Нижегородской области и Дзержинска.

«У Дзержинска есть понятный план развития, который нашел отражение в программе «Дзержинск-100». Ряд мероприятий уже реализованы или находятся в стадии реализации. В этой работе очень многое зависит от умения выстроить диалог с горожанами, представителями общественности, промышленниками. Дзержинск активно развивается не только как мощный производственный центр, но и как комфортный для жизни город», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В своем отчете глава города Дзержинска рассказал об исполнении бюджета города за 2022 год, который уже несколько лет подряд формируется по принципу «модельного бюджетирования». Такой подход позволяет не только формировать бюджет с учетом возможных экономических рисков, но и планомерно погашать муниципальный долг. В рамках мероприятия министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасев передал главе города Благодарственное письмо Министерства экономического развития Российской Федерации. В благодарности отмечен опыт работы управленческой команды городского округа.

«Четкая и профессиональная работа главы города Ивана Николаевича Носкова и всей администрации Дзержинска в 2022 году позволила обеспечить социальную и экономическую стабильность, создать условия для поступательного развития, несмотря на санкционные ограничения. На новый уровень вышло взаимодействие с инвесторами, о чем говорит резкий скачок их активности – в сфере малого бизнеса на 33%. Дзержинск успешно реализует основные проекты программы подготовки города к 100-летию «Дзержинск-100». За год в четыре раза вырос объем финансирования по проектам инициативного бюджетирования «Вам решать!». Это говорит о том, что люди видят результаты работы власти, доверяют ей и стремятся сами принять участие в позитивных переменах», – отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В отчете Иван Носков подробно остановился на исполнении нацпроектов, на реализацию которых в Дзержинске в 2022 году было направлено более 500 миллионов рублей. В 2022 году Дзержинск принял участие в 10 национальных проектах, и в пяти из них участвовала непосредственно администрация города – это нацпроекты «Жилье и городская среда», «Экология», «Культура», «Образование» и «Безопасные и качественные дороги».

«Что такое нацпроекты? Это цели, для достижения которых предоставлены конкретные ресурсы. И в то же время это большая ответственность. Наш город, администрация нашего Дзержинска брать её на себя не боятся. Такое масштабное участие в реализации нацпроектов – большой шаг в развитии города. У нас есть хорошие результаты по итогам прошлого года. Еще более амбициозные планы – на этот и следующие годы. Мы видим грамотную работу администрации города и его главы Ивана Носкова. Депутатский корпус высоко оценил её на заседании Думы. Уверена, стабильная работа в этом направлении сохранится. Мы, в свою очередь, её поддержим. Ведь наша общая задача – сделать так, чтобы город развивался, чтобы людям, которые здесь живут, было хорошо и комфортно», – подчеркнула председатель городской Думы Дзержинска Виктория Николаева.

В своем отчете Иван Носков поблагодарил всех, кто способствует развитию Дзержинска – губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, депутатов Законодательного Собрания региона от Дзержинска Евгения Люлина и Александра Парамонова, депутатов городской Думы, промышленников, предпринимателей, горожан, активно участвующих в общегородских проектах.

«При поддержке Правительства Нижегородской области и Законодательного собрания мы реализуем важные для Дзержинска проекты. И это не только развитие реального сектора экономики. Мы создаем комфортную современную городскую среду, создаем новые общественные пространства и проводим благоустройство любимых мест отдыха горожан. Мы строим новые дороги, соцучреждения и даже микрорайон. Делаем все, чтобы качество жизни горожан повышалось, а детям было комфортно и интересно учиться, заниматься спортом, творчеством, чтобы они смогли не только реализовать себя в профессии, но и раскрыть свои таланты. Только в этом случае наши дети, наша молодежь будут гордиться своим городом, вкладываться в него своим трудом и талантом, любить и беречь его. Я уверен, что у Дзержинска есть будущее и начинается оно уже сегодня!» – отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

После завершения отчета прошла церемония вручения Почетного штандарта главы города Дзержинска лучшему предприятию, показавшему самые высокие социально-экономические результаты по итогу 2022 года.

Напомним, с 2020 года глава города Дзержинска Иван Носков представляет отчет о своей работе в открытом формате во Дворце культуры химиков. В 2023 году прямая трансляция отчета главы города Дзержинска проходила на телеканале «Дзержинское телевидение» и в официальной группе администрации города ВКонтакте.