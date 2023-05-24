Завод им. Я.М. Свердлова стал обладателем Почетного штандарта главы города Дзержинска

Фото: Администрация Дзержинска

Сегодня глава Дзержинска Иван Носков вручил Почетный штандарт главы города лучшему предприятию по итогам 2022 года. Почетный штандарт вручается с 2021 года по инициативе Ивана Носкова взамен Переходящего почетного знамени «Лучшее предприятие города Дзержинска».

«Дзержинск сегодня по праву считается локомотивом экономического роста всего региона. В сложных условиях 2022 года проявился запас прочности дзержинских предприятий, их инновационный и инвестиционный потенциалы. Если в целом по Нижегородской области показатель отгрузки в промышленности увеличился за год на 10%, то в Дзержинске – на 28%. Особо отмечу предприятия оборонной отрасли, которые значительно нарастили выпуск своей продукции, обеспечили выполнение возросшего гособоронзаказа. Считаю, секрет успеха дзержинцев состоит в постоянном развитии. Мы видим, как активно расширяется особая экономическая зона «Кулибин», строится Технопарк «H2O» и Экотехнопарк. Очевидно, что новые технологии гарантируют промышленности города большое и стабильное будущее», – отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В этом году заявки на получение Почетного штандарта подали 23 предприятия, включая два муниципальных – МУП «Экспресс» и МУП «Комбинат питания г. Дзержинска». Также среди претендентов были ООО «Завод герметизирующих материалов», «ГосНИИ «Кристалл», ООО «Хромос Инжиринг», «Сибур-Нефтехим», АО «НИИ полимеров», ООО «Завод синтанолов», ООО «Компания Хома», ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» и другие. Почетный штандарт главы города Дзержинска получил ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова», продемонстрировавший наилучшие показатели социально-экономического развития по итогу 2022 года.

«Как глава города я особенно рад видеть среди номинантов и тем более победителей муниципальные предприятия. Сегодня уже никто не вспоминает о том, что муниципальное предприятие «Экспресс» еще четыре года назад было убыточным и находилось на грани банкротства. Тот факт, что с каждым годом число претендентов на награду растет, говорит также и о развитии промышленного комплекса Дзержинска. Наших промышленников не сломили санкции, наоборот, сделали сильнее и открыли новые возможности для расширения производства, новые рынки. Город же со своей стороны будет помогать готовить квалифицированные кадры для предприятий и способствовать созданию комфортной среды для жизни горожан», – отметил глава города Дзержинска Иван Носков и поздравил генерального директора ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» Наиля Гиниятова с заслуженной победой.

Почетный Штандарт главы города Дзержинска останется у предприятия-победителя на постоянное хранение. Отметим, что ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» три года подряд подавал заявку на конкурс, но ни разу не становился ни лидером в номинации, ни обладателем Почетного штандарта.

По итогам работы конкурсной комиссии предприятиями-лидерами по номинациям стали:

- МУП «Комбинат питания города Дзержинска» (комплекс пищевой промышленности);

- ООО «Канат» (комплекс легкой промышленности);

- ООО «Фёст Логистик» (машиностроительный комплекс);

- МУП Экспресс (инфраструктурный комплекс);

- ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» (оборонно-промышленный комплекс);

- АО «Корунд-Циан» (химический комплекс);

- ООО «Завод герметизирующих материалов» (комплекс резиновых и пластмассовых изделий).