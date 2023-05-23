Производство автомобилей китайского бренда могут запустить в Нижегородской области
Фото: Иван МАКЕЕВ
Производство китайских автомобилей планируют запустить в Нижегородской области. Об этом сообщает ИА «ТАСС» со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.
Губернатор Нижегородской области отметил, что в регионе насчитывается более 800 предприятий, производящих автомобили и их составляющие.
– Мы делаем ставку именно на кратное развитие технологического сотрудничества, в частности, в приоритетной для нас сфере автомобилестроения, – отметил Глеб Никитин. – Мы планируем обеспечить локализацию производства легковых автомобилей китайского производства, и переговоры нашими и китайскими производителями уже ведутся.
Кроме того, губернатор Нижегородской области пообещал китайским партнерам поддержку правительства региона.
Напомним, в Нижнем Новгороде могут провести ряд мероприятий по линии БРИКС, а партнерами события в 2024 году могут стать коллеги из Китая.
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