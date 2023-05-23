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НовостиЭкономика23 мая 2023 17:55

Производство автомобилей китайского бренда могут запустить в Нижегородской области

Переговоры уже ведутся
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Производство автомобилей китайского бренда могут запустить в Нижегородской области

Производство автомобилей китайского бренда могут запустить в Нижегородской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

Производство китайских автомобилей планируют запустить в Нижегородской области. Об этом сообщает ИА «ТАСС» со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Губернатор Нижегородской области отметил, что в регионе насчитывается более 800 предприятий, производящих автомобили и их составляющие.

– Мы делаем ставку именно на кратное развитие технологического сотрудничества, в частности, в приоритетной для нас сфере автомобилестроения, – отметил Глеб Никитин. – Мы планируем обеспечить локализацию производства легковых автомобилей китайского производства, и переговоры нашими и китайскими производителями уже ведутся.

Кроме того, губернатор Нижегородской области пообещал китайским партнерам поддержку правительства региона.

Напомним, в Нижнем Новгороде могут провести ряд мероприятий по линии БРИКС, а партнерами события в 2024 году могут стать коллеги из Китая.

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