Мероприятия БРИКС могут провести в Нижнем Новгороде в 2024 году

В Нижнем Новгороде могут провести ряд мероприятий по линии БРИКС Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде могут провести ряд мероприятий по линии БРИКС, а партнерами события в 2024 году могут стать коллеги из Китая. О том, что площадка Нижнего Новгорода предварительно одобрена, в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В ходе выступления на пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае губернатор Глеб Никитин рассказал об инвестиционном потенциале региона. Кроме того, он пригласил партнеров в Нижний Новгород. Коллеги из Китая смогут стать участниками ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

– Рассчитываем, что коллеги посетят ее уже в этом году, а на следующий год мы сможем видеть их в числе постоянных партнеров, – пишет Глеб Никитин.

Также губернатор подчеркнул, что ведутся переговоры о проведении сессии ЦИПР совместно с Китаем. Так, осенью конференция может пройти на территории Поднебесной.

В сентябре 2022 года мы сообщали, что Нижегородская область будет развивать сотрудничество со странами БРИКС. Региональное правительство разработало соответствующую программу на 2022-2024 года, включающую более 110 мероприятий. Они направлены на такие сферы, как промышленность, сельское хозяйство, образование, спорт, здравоохранение, культура и туризм.

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