Кости, обнаруженные на Соборной площади в Арзамасе принадлежали домашним животным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кости, которые были найдены на Соборной площади в Арзамасе, принадлежали домашним животным. Об этом «Комсомолке» сообщили в ООО «Межрегиональный центр археологических исследований».

Напомним, на Соборной площади проводились археологические работы в рамках благоустройства города. А недавно жители города пожаловались на неизвестные останки, которые выглядят ужасающе и находятся на площади.

Оказалось, что взволнованные жители обнаружили в земле, выброшенной из раскопа напротив входа в Собор Воскресения Христова, пястную кость и фрагменты черепа крупного рогатого скота, а также части черепа мелкого рогатого скота.

– В раскопе были изучены хозяйственные постройки 18-19 веков, объекты, связанные со строительными работами по возведению собора в первой половине 19 века. На участке обследования человеческих захоронений не обнаружено, – отметили представители ООО «Межрегиональный центр археологических исследований».

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