Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев высказался об эвтаназии безнадзорных собак Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев высказался о применении эвтаназии к бродячим собакам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Любую инициативу, считаю, нужно обсуждать с экспертным сообществом, чтобы в итоге принять правильное решение, которое приведет к наилучшему результату. В Нижнем Новгороде с 2014 года реализуется программа «ОСВВ» – «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат», результаты которой позволяют говорить о значительном сокращении количества безнадзорных животных без применения эвтаназии, – рассказал Юрий Шалабаев. – Так, за время действия этой программы численность животных, подлежащих к отлову, сократилась в городе почти в 20 раз – до 401 особи.

Напомним, в 2023 году на программу «ОСВВ» было направлено более 30 миллионов рублей.

Глава Нижнего Новгорода также отметил, что сейчас наиболее серьезной является проблема с собаками, которых хозяева отпускают на самовыгул. Зачастую такие животные агрессивны из-за своей дрессировки. Найти владельцев собаки на самовыгуле, если она не стоит на учете, тяжело. Кроме того, для хозяев таких животных пока не предусмотрена административная ответственность.

Юрий Шалабаев считает, что законодательство необходимо совершенствовать на федеральном уровне. В частности, нужно установить ответственность за неправильное обращение с животными и ввести учет домашних и бездомных собак.

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