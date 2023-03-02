Более 30 млн рублей направят на отлов бездомных животных в Нижегородской области в 2023 году Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Нижегородская область направит более 30 миллионов рублей на программу гуманного обращения с безнадзорными животными в 2023 году. Всего планируется отловить около 2,9 тысячи четвероногих, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на областной комитет ветеринарии.

С 2014 года в Нижегородской области действует программа «ОСВВ» - «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». Безнадзорных животных отлавливают на улицах специальные службы, после чего помещают их на временное содержание в приют, где хвостатых осматривают ветеринары, стерилизуют, вакцинируют и чипируют. Если животное в порядке и не проявляет агрессии, его возвращают на прежнее место обитания.

- Если же животное, проявляющее агрессивность, не социализируется в течение 90 дней, его оставляют на пожизненное содержание в приюте», - пояснил председатель комитета ветеринарии Михаил Курюмов.

За восемь лет работы этой программы удалось сократить численность бродячих животных в пять раз, многие из них обрели хозяев. Только за 2022 год было пристроено 400 собак и кошек.

По словам Михаила Курюмова, избавиться полностью от безнадзорных животных практически невозможно, к тому же они выполняют важную функцию, ограничивая размножение грызунов.