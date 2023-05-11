«Пришел в больницу с пистолетом»: Вооруженного рецидивиста задержали в приемном покое под Нижним Новгородом

Рецидивиста с пистолетом задержали в нижегородской больнице. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В одной из больниц Нижегородской области задержали 47-летнего рецидивиста, заявившегося в приемный покой с пистолетом. К счастью, в тот момент там оказались сотрудники полиции, которые и забрали дебошира.

- Инцидент произошел 13 апреля в приемном покое Дальнеконстантиновской больницы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – В этот день в больницу пришел 47-летний местный житель, который начал расспрашивать о возможности вызова скорой помощи на адрес своего знакомого. Первой оружие у посетителя заметила фельдшер бригады скорой помощи. Она сразу же обратилась к сотруднику полиции, который случайно оказался в этот момент в больнице – он должен был сопровождать врача к пациенту с психическим заболеванием.

Полицейский сразу же подошел к подозрительному мужчине и начал его расспрашивать. Однако во время разговора тот начал вести себя агрессивно – поначалу он просто угрожал, а потом попытался убежать. А когда его попытались задержать, то он выхватил пистолет и нацелил его на полицейского.

- Вместе с прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции участковый задержал вооруженного посетителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Как оказалось, ранее мужчина был неоднократно судим за разбой и в данный момент находится под административным надзором.

К слову, сам пистолет оказался непригоден для стрельбы. После инцидента в отношении сельчанина составлен административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Решением суда на гражданина наложен административный штраф в размере четырех тысяч рублей.