Участникам СВО из Нижегородской области дадут скидки на квартиры и предоставят льготы

Фото: ГК Каркас-Монолит

В Нижегородской области семьи участников СВО получат ряд мер поддержки и льгот, среди которых ежемесячные денежные выплаты, субсидии на услуги ЖКХ и бесплатное горячее питание для школьников.

В Нижегородской области меры поддержки участников СВО и их семей пополнили список приоритетных направлений деятельности. В соответствии с задачами данной программы в регионе на регулярной основе проводят мероприятия, целью которых является улучшение благосостояния этой категории военнослужащих и их семей. О дополнительных назначенных бойцам преференциях рассказали NewsNN.

В перечень главных мер поддержки входит предоставление социальных льгот. Так, семьям, где среднедушевой доход не дотягивает до прожиточного минимума, предоставляются выплаты на ежемесячной основе. Также семьям бойцов полагается компенсация 50% оплаты за ЖКУ, а их беременным женам назначаются ежемесячные выплаты. Кроме того, семьям выплачиваются пособия и на каждого ребенка, а дети участников СВО посещают детские сады, кружки, секции и группы продленного дня в госучреждениях на бесплатной основе, горячее школьное питание они также получают бесплатно.

Отдельное внимание власти уделяют тем, кто может испытывать финансовые трудности. В связи с этим военнослужащим предоставляются кредитные каникулы по ипотеке, другим видам займов и кредитным картам. Кроме того, региональное правительство обязывается выплачивать проценты по кредитам и лизингам: менее одного миллиона рублей — в 100% объеме, от одного до шести миллионов — в объеме 50%.

Входящая в число крупнейших региональных застройщиков группа компаний “Каркас Монолит” также поддерживает данную категорию покупателей. Так, участники СВО и их семьи могут рассчитывать на скидку 20% при покупке квартир в двух жилых комплексах. КМ «Анкудиновский Парк» расположен вблизи Советского района, здесь работают детские сады и школа, а дворы свободны от автомобилей. КМ «Ривер Парк» находится в Ленинском районе, являясь частью масштабной программы преобразования нижнего берега Оки.

В рамках предложения от застройщика специальной программой могут воспользоваться не только мобилизованные бойцы СВО и их родственники, но и сотрудники медучреждений, работники пограничной службы и добровольцы-контрактники, участвующие в СВО.

Меры поддержки участников СВО и их семей в Нижегородской области носят не только материальный характер. Гражданам предоставляется помощь по дому, сопровождение в медицинской организации, услуги социальной няни и прочее.