Кинофестиваль «КСТОКИНО» откроется в Кстове 27 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый открытый российский кинофестиваль «КСТОКИНО» пройдет в городе Кстово Нижегородской области с 27 по 31 мая. Об этом сообщает администрация Кстовского района.

В Кстово приедут Наталья Варлей, Андрей Соколов, Ольга Кабо, Елена Цыплакова и другие актеры театра и кино.

Жители и гости Кстовского района станут зрителями документальных и полнометражных кинокартин, спектаклей и мультфильмов, творческих вечеров и концертов. Также они смогут принять участие в мастер-классах по сценической речи, анимации, пластическому движению и актерскому мастерству.

Кинофестиваль пройдет на разных площадках Кстовского района. Это Дворец культуры нефтехимиков, кинотеатр в ТЦ «Восторг», центр народной культуры «Берегиня», сцена на площади Ленина, музей кино МБУК «Централизованная библиотечная система» и другие.

Ранее мы сообщали об открытом кинофестивале «Черноречье Фест», который впервые прошел в Дзержинске в феврале.

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