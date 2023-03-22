«Черноречье Фест»: Новая глава в культурной жизни Дзержинска

Город химиков стал центром проведения всероссийского кинофестиваля. ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска.

Нынешний год стал по-настоящему знаковым для Дзержинска – в феврале здесь впервые прошел открытый кинофестиваль «Черноречье Фест». Благодаря этому город сумел заявить о себе не только как о центре химической промышленности, но и как о культурной жемчужине Нижегородской области. Проведение этого фестиваля стало первым в череде крупных событий, посвященных грядущему столетию города.

От замысла до воплощения

Город химиков в кинематографе совсем не новичок. Когда-то здесь снимали фильм «Честное пионерское» и эпизоды сериала «Метод», а в конце 90-х здесь даже был организован кинофестиваль «Ока». И вот спустя 20 лет история повторилась – Дзержинск вновь стал местом проведения всероссийского кинофестиваля.

Город химиков в кинематографе совсем не новичок. ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска.

- Я сам родился в Горьком, но все детство провел в Дзержинске, поэтому это для меня родной город, - признался актер, директор кинофестиваля «Черноречье Фест» Сергей Балашов. – Когда я познакомился с Сергеем Новожиловым и попал в фестивальное движение, то у меня появилась идея – а почему везде есть кинофестивали, а в Дзержинске нет? Тогда я и предложил провести кинофестиваль в моем родном городе.

Директор кинофестиваля «Черноречье Фест» актер Сергей Балашов сам родился в Дзержинске. ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска.

Одной поездки в Дзержинск хватило, чтобы понять – это идеальное место для проведения кинофестиваля. Этому способствовали и природные красоты здешних окрестностей, и история города химиков, и уникальная атмосфера города.

Зрителей ожидали многочисленные спектакли, кинопоказы, творческие вечера и мастер-классы. ФОТО: Руслан Лобанов.

-Когда мы вместе с командой впервые побывали в Дзержинске, я был удивлен, насколько это красивый город, - поделился президент фестиваля «Черноречье Фест» Сергей Новожилов. - Он небольшой, но в то же время современный и, что называется, на слуху. Более того, это малая родина актрисы Изольды Извицкой, здесь есть небольшой музей с той самой киношной атмосферой и арт-объект, посвященный ее памяти. Город стоит на Оке, виды и просторы просто захватывают дух! На мой взгляд, отличная площадка для полноценного пятидневного кинофестиваля с творческими событиями и общением.

По словам Сергея Новожилова, одной поездки в Дзержинск хватило, чтобы понять – это идеальное место для проведения кинофестиваля. ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска.

Эту инициативу тут же поддержали и городские власти, которые сделали со своей стороны все для проведения фестиваля.

- Хотя это промышленный город, к идее проведения кинофестиваля здесь проявили большой интерес. Я встретился с мэром города – Иваном Николаевичем, потом с департаментом культуры. И все как-то закрутилось, - вспоминает Сергей Новожилов.

Такие близкие звезды

Идеальными оказались и выбранные даты проведения – с 22 по 26 февраля. Большая часть фестиваля пришлась как раз на праздничные дни, так что жители Дзержинска и соседних городов точно смогли посетить все запланированные мероприятия. А посмотреть было на что – в рамках фестиваля было организовано свыше 20 различных мероприятий. Среди них многочисленные спектакли, кинопоказы, творческие вечера и мастер-классы.

В рамках фестиваля было организовано свыше 20 различных мероприятий. ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска.

Среди них выступления таких мэтров как Ирина Муравьева, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева и многие другие. На церемонии открытия знаменитая актриса Ирина Муравьева исполнила любимую всеми песню «Позвони мне, позвони» из фильма «Карнавал», Наталья Варлей выступила с премьерой песни на собственные стихи «Канатоходка», а Нонна Гришаева – с отрывком из спектакля «Люся. Признание в любви», посвященного Людмиле Гурченко.

Знаменитая актриса Ирина Муравьева исполнила любимую всеми песню «Позвони мне, позвони». ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска.

Нонна Гришаева выступила с отрывком из спектакля «Люся. Признание в любви». ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска.

Полной неожиданностью для гостей стал приезд легендарной народной артистки России Татьяны Пилецкой, которой в этом году исполнится уже 95 лет. Решением оргкомитета кинофестиваля ей был присвоен памятный приз «За выдающийся вклад в развитие кинематографа».

Полной неожиданностью для гостей стал приезд легендарной народной артистки России Татьяны Пилецкой. ФОТО: Руслан Лобанов

Несмотря на свой почтенный возраст, актриса вместе с другими участниками фестиваля возложила цветы к крыльцу дома знаменитой актрисы, уроженки Дзержинска Изольды Извицкой. Этот арт-объект был отреставрирован несколько лет назад по распоряжению городских властей.

Актриса возложила цветы к крыльцу дома знаменитой актрисы, уроженки Дзержинска Изольды Извицкой. ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска.

- Я потрясена тем, как бережно в Дзержинске хранят память об Изольде! Хочу выразить огромную благодарность за это всем жителям, - поделилась Татьяна Пилецкая, стоя на крыльце дома, где прошло детство Изольды Извицкой. - Да, я была знакома с Изольдой Извицкой. Встречались мы редко: она жила в Москве, я – в Петербурге. Но когда нам удавалось увидеться, мы не могли наговориться – такой насыщенной и интересной была наша кинематографическая жизнь. Невозможно эти встречи забыть!

Арт-объект был отреставрирован несколько лет назад по распоряжению городских властей. ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска.

Вообще в эти дни дзержинцам представилась уникальная возможность увидеть многих звезд так близко, как никогда раньше. Актеры и режиссеры, актрисы и сценаристы – все они с удовольствием прогуливались по городу. И все заметили, что за последние годы Дзержинск серьезно изменился.

В эти дни дзержинцам представилась уникальная возможность увидеть многих звезд так близко, как никогда раньше. ФОТО: Руслан Лобанов.

- Очень много эмоций, сложно выразить словами. Был очень рад встретить наших отечественных звезд, с удовольствием пообщался артистами и режиссерами. Энергетика у артистов мощная и очень позитивная. Теперь я понимаю, как они «держат зал», - признался после церемонии открытия глава Дзержинска Иван Носков. - С некоторыми артистами уже обсудил планы на будущее. Оказалось, многие в Дзержинске уже бывали, и некоторые даже не по одному разу. Отмечали положительные изменения в городе, говорили, что с каждом разом интереснее приезжать и смотреть, как меняется Дзержинск к лучшему. Скрывать не буду – это приятно было слышать.

Разноплановая конкурсная программа

Многочисленные фестивальные мероприятия проходили по всему городу – Дворец культуры химиков, театр кукол, театр драмы…Одним из главных событий прошедшего фестиваля стала конкурсная программа короткометражных и полнометражных фильмов. В ней было показано 22 отечественных фильма, выпущенных в период с 2021 по 2023 год, в том числе восемь полнометражных фильмов. Один из них – драму «Дыхание мертвого леса» Евгения Татарова – дзержинцы посмотрели первыми.

Многочисленные фестивальные мероприятия проходили по всему городу. ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска.

- Концепция фестиваля - представить современное российское кино, и поэтому при формировании программы мы руководствовались критериями - собрать разноплановое во всех смыслах кино - по жанрам, драматической составляющей, киноязыку и другим составляющим, - призналась программный директор первого открытого фестиваля российского кино «Черноречье Фест» Александра Жукова. - В программах есть фокус на региональное кино, ничуть не уступающее фильмам крупных студий, дебюты и фильмы уже известных режиссеров. Кроме того, нам важно, что в программах участвуют уже заявившие о себе фильмы, лауреаты российских и международных фестивалей. Рефреном фильмов стал человек в любых его проявлениях.

Одним из главных событий прошедшего фестиваля стала конкурсная программа. ФОТО: Руслан Лобанов.

Всего на конкурс было представлено восемь полнометражных и 14 короткометражных картин. За каждым из них своя история и свои звездные имена. Жюри конкурса тоже подобралось самое заслуженное. Полнометражное жюри возглавил режиссер, актер, заслуженный деятель искусств России Владимир Шевельков. В состав коллегии также вошли актриса, художница, народная артистка России Валентина Теличкина и режиссер, актер Егор Сальников.

Драму «Дыхание мертвого леса» Евгения Татарова дзержинцы посмотрели первыми. ФОТО: Руслан Лобанов.

- Я был в Дзержинске в 1991 году, у меня остались одни из лучших воспоминаний жизни, проводил творческие встречи в двух кинотеатрах, – признался Владимир Шевельков.– Я тут познакомился с чудесным Борисом, замначальника ГАИ. Я про него рассказал режиссеру Рогожкину – он тоже из Питера, как и я. После этого появился на свет знаменитый фильм «Особенности национальной охоты». Так что, я, можно сказать, подал идею этой картины после того, как побывал в Дзержинске. Я очень люблю этот город и очень обрадовался, когда меня пригласили сюда на кинофестиваль.

Всего на конкурс было представлено восемь полнометражных и 14 короткометражных картин. ФОТО: Руслан Лобанов

Не менее звездным получился и состав жюри по короткометражным фильмам. Его возглавила актриса и режиссер Татьяна Колганова. Также в состав коллегии вошли режиссер Павел Москвин и кинокритик Александра Иванова.

- Это очень интересное и приоритетное сейчас направление. Представьте себе: целая законченная история, рассказанная в малой форме, - отметила Татьяна Колганова. - Сейчас короткометражное кино очень развивается, оно актуально во всем мире. Я с нетерпением дождалась этого момента – просмотра конкурсных фильмов.

Специально к мероприятию была создана статуэтка I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест». ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска.

Специально к мероприятию была создана статуэтка I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест». Она выполнена в форме Шуховской башни и украшена кинолентой с видами Дзержинска и логотипом кинофестиваля – кинохлопушкой. Такую статуэтку получили все победители конкурсной программы.

Победители конкурсной программы короткометражного кино:

- Приз в номинации «Лучший сценарий» присуждается фильму «Анна»

Режиссёр: Николай Коваленко

- Приз в номинации «Лучшая режиссёрская работа» присуждается фильму «История болезни»

Режиссёр: Михаил Кукушкин

- Приз в номинации «Лучший короткометражный фильм» присуждается работе «Изнанка»

Режиссёр: Юлия Кудояр

Победители конкурсной программы полного метра:

- Приз оргкомитета присуждается фильму «Дыхание мёртвого леса»

Режиссёр: Евгений Татаров

- Приз «Зрительских симпатий» присуждается фильму «Мятный пряник»

Режиссёр: Андрей Карасов

- Приз прессы» «За тонкое и человечное восприятие мира» присуждается фильму «Синдром отложенного счастья»

Режиссёр: Татьяна Колганова

- Приз в номинации «Лучший сценарий» присуждается фильму «Синдром отложенного счастья»

Режиссёр: Татьяна Колганова

- Приз в номинации «Лучшая операторская работа» присуждается Джуру Берёзкину, оператору фильма «Белый ангел тундры»

Режиссёр: Александр Лукин

- Приз в номинации «Лучшая режиссёрская работа» присуждается Георгию Шенгелии, режиссёру фильма «Один настоящий день»

Приз «Лучшая женская роль» присуждается Светлане Чуйкиной, актрисе фильма «Плакать нельзя»

Режиссёр: Наталья Назарова

- Приз в номинации «Лучшая мужская роль» присуждается Алексею Шевченкову, актёру фильма «Синдром отложенного счастья»

Режиссёр: Татьяна Колганова

Специальный приз и именной топор

Специальный приз главы Дзержинска Ивана Носкова получил народный артист России Александр Панкратов-Черный, ставший одним из почетных гостей фестиваля «Черноречье Фест». В этом году исполняется 55 лет с момента окончания им Горьковского театрального училища. И это не единственная юбилейная дата для него. Также в этом году исполняется 45 лет с его первого появления на киноэкране в картине «Сибириада» и 40 лет с момента выхода в прокат культового фильма «Мы из джаза». Вместе с наградой ему подарили именной топор.

Специальный приз главы Дзержинска Ивана Носкова получил народный артист России Александр Панкратов-Черный. ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска.

- Приз главы города я решил вручить Александру Панкратову-Черному, - заявил Иван Носков. - Очень люблю фильм «Мы из джаза», и считаю Александра Васильевича прекрасным актёром, мэтром советского кино, одним из немногих представителей старой актерской школы.

Прошедший фестиваль оказался на редкость плодотворным. Уже решено, что он станет ежегодным – теперь каждый февраль в Дзержинске будет проходить кинофестиваль «Черноречье Фест». Принятию этого решения способствовала и удивительная атмосфера Дзержинска, и теплый прием со стороны горожан, и то вдохновение, которое появилось у всех участников.

Уже решено, что фестиваль станет ежегодным. ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска

- Фестиваль получился отличным! Я успел погулять по городу. Я очень люблю сталинские здания, поэтому в Дзержинске мне есть что посмотреть, сфотографировать. А в самом Дворце культуры химиков я присмотрел места, где вполне мог бы снять сцены будущего фильма. Здесь удивительным образом сохранена подлинная советская эстетика, которой в столичных городах уже почти не осталось. Надеюсь, волею судеб это удастся сделать, – поделился режиссер, сценарист Павел Москвин.

Теперь каждый февраль в Дзержинске будет проходить кинофестиваль «Черноречье Фест». ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска.

ОФИЦИАЛЬНО

Иван Носков, глава Дзержинска:

Кинофестиваль «Черноречье Фест» стал не просто большим ярким событием, но и настоящим праздником кино, эстрады и театра для всех дзержинцев и гостей нашего города. Поздравляю всех победителей и участников фестиваля. Благодарю всех гостей – великолепных актеров, талантливых режиссеров и сценаристов, строгих, но справедливых критиков. Приезжайте к нам просто в гости, всегда будем рады вас видеть.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области:

- Безусловно, Дзержинск достоин расширения своего присутствия в культурном пространстве. Это не только один из крупнейших промышленных центров, но и место творческой силы. Дзержинск по праву носит статус исторического поселения и вдохновляет современных художников. У нас уже есть яркий успешный пример регионального кинофестиваля – «Горький fest», который с каждым годом развивается, открывает в себе что-то новое. Считаю, что у первого Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» есть всё необходимое, чтобы также занять свое достойное место в культурной жизни региона.

Сергей Новожилов, президент I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест»:

- Занимаясь кинофестивальным движением без малого 40 лет, до сих пор с огромным удовольствием принимаю участие в создании и организации новых фестивалей в новых городах, поскольку считаю, что подобные события способствуют популяризации лучших фильмов отечественного кинематографа, дают возможность зрителю посмотреть кино, которое зачастую невозможно увидеть в широком прокате. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто причастен к проведению I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест». Первый – всегда самый трудный и ответственный. Уверен, «Черноречье Фест» в Дзержинске будет иметь свое неповторимое лицо, а город станет местом притяжения для профессионалов и любителей кино и театра.