Игорь Маковский: мы последовательно создаем единую ИТ-архитектуру с опорой на отечественные решения

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, одной из тем которого стал запуск в опытную эксплуатацию систем «Бизнес-аналитика» и «Моделирование бизнес-архитектуры».

Внедрение данных модулей – часть масштабного проекта, целью которого является создание единой ИТ-архитектуры. Для исполнения задач по импортозамещению корпоративных автоматизированных систем в Обществах внедряются продукты только российской разработки. Созданная система охватит все бизнес-процессы, информационные потоки, устранит вопросы, связанные с разрозненностью данных, их функциональностью и защищенностью от киберугроз.

Реализация проекта позволит сформировать общее пространство для управления работой 20 филиалов энергокомпании, а также повысить надежность, эффективность и безопасность электросетевого комплекса.

– Опора на отечественных производителей оборудования и программного обеспечения, а также стандартизация всех процессов при создании единой ИТ-архитектуры сформирует основу для дальнейшего развития инновационных решений и снизит издержки. Данный проект приведет в итоге к повышению качества предоставляемых нами услуг, – отметил Игорь Маковский.