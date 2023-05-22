Улицу могут назвать в честь Владимира Лузянина в новом ЖК в Нижнем Новгороде

Улицу в Нижнем Новгороде предложили назвать в честь Владимира Лузянина. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Улицу планируют назвать в честь Владимира Лузянина в строящемся жилом комплексе «Бекетов Парк» в Советском районе Нижнего Новгорода. Подобная инициатива поступила в комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

– Владимир Ильич 50 с лишним лет возглавлял завод «Гидромаш», который обеспечивает всю нашу авиацию «ногами» самолетов, то есть шасси, – поделился председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев. – Многие эпохи прошел завод – и трудные времена, и времена развития – и память о его легендарном директоре должна быть достойно сохранена в нашем городе

Напомним, что Владимир Ильич Лузянин ушел из жизни 18 августа 2021 года. Он был Героем Социалистического Труда, лауреатом Государственной премии СССР, Почетным авиастроителем, Почетным гражданином Нижегородской области.

К слову, это не единственная подобная инициатива. Ранее предлагалось назвать в честь Владимира Лузянина одну из улиц в Нижнем Новгороде, а также самолет военной или гражданской авиации. Этот вопрос еще на стадии рассмотрения.