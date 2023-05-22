Большой фонтан в нижегородском парке «Швейцария» отключили 22 мая ФОТО: страница парка «Швейцария» в социальной сети ВКонтакте

Большой фонтан в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде отключили 22 мая на один день. Об этом сообщается на странице парка в социальной сети ВКонтакте.

Как объясняют представители общественного пространства, отключение фонтана связано с проведением регламентных технических работ.

– Приносим извинения за временные неудобства, – пишут они на странице парка во ВКонтакте.

Напомним, с началом мая в Нижнем Новгороде стартовал парковый сезон – запущены фонтаны, начали работу многочисленные зоны отдыха и стартовали многочисленные массовые мероприятия. В этом году нижегородцев ожидают как минимум три крупных культурных события - это фестиваль «Столица закатов», гастрономический фестиваль «Да, шеф!» и джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». И все они будут проходить в парках.

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