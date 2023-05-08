«Столица закатов», джазовая осень и гастрономический фестиваль: Каким будет парковый сезон в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

С началом мая в Нижнем Новгороде стартовал парковый сезон – запущены фонтаны, начали работу многочисленные зоны отдыха и стартовали многочисленные массовые мероприятия. Однако это только начало. В этом году нижегородцев ожидают как минимум три крупных культурных события - это фестиваль «Столица закатов», гастрономический фестиваль «Да, шеф!» и джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». И все они будут проходить в парках. Рассказываем, какие мероприятия ждут нижегородцев.

«Столица закатов»

По сравнению с прошлыми годами «Столица закатов» (16+) немного изменится. Больших концертов в городе не будет – по 30-40 тысяч человек на набережной. Вместо этого нижегородцев ждут концерты меньшего размера, но на большем количестве площадок.

- Фишка «Столицы закатов» в том, что она занимает много площадок, везде что-то происходит. И в летний выходной день ты не можешь не наткнуться на культуру, - отметил ранее заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. - Ты гуляешь по Нижневолжской набережной – у тебя играет диджей, поднимаешься на набережную Федоровского – у тебя скрипачка или виолончелистка.

Одним из центров проведения фестиваля «Столица закатов» станет знаменитая «Ракушка» в Александровском саду. По выходным там также будут проводиться концерты. В частности, каждое воскресенье там будут проходить симфонические концерты, организованные нижегородской филармонией.

Гастрономический фестиваль «Да, шеф»

В парке «Швейцария» 5 и 6 августа пройдет гастрономический фестиваль «Да, шеф!»(0+). Соответствующее соглашение подписали мэр Юрий Шалабаев и шеф-повар Константин Ивлев. Программа пока держится в секрете, однако уже сейчас известно, что в рамках праздника будет создан «Нижегородский лимонад», рецепт которого Константин Ивлев разработает лично.

В прошлом году фестиваль «Да, шеф!» собрал более 120 тысяч гостей, среди которых были как жители города, так и туристы. Фестиваль был удостоен высшей награды на XI Всероссийском конкурсе событийного туризма Russian Event Awards.

«Осень в Швейцарии»

В том же парке «Швейцария»(6+) в сентябре состоится традиционный джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». В рамках программы фестиваля в парке «Швейцария» выступят 25 коллективов, исполнителей, солистов и оркестров из разных городов России. Также участие примет легенда мирового джаза Игорь Бутман. Кроме того, для гостей мероприятия подготовят мастер-классы, лекции и экскурсии. Фестиваль продлится три дня – 8, 9 и 10 сентября.