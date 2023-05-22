Более 5,6 тысячи одиннадцатиклассников станут выпускниками школ Нижнего Новгорода в 2023 году Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

5 672 ученика 11 классов окончат школу в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев, который посетил торжественную линейку в школе №118.

Приехав в школу, мэр поздравил выпускников, их родителей и педагогов, а также рассказал о проекте пристроя для их школы, который сейчас разрабатывается. Пристрой необходим, так как образовательное учреждение нуждается в дополнительных местах.

– У тех, кто сегодня стоит на торжественных линейках в красных лентах выпускников, трогательно читает стихи и благодарит любимых учителей, уже через считанные дни начнутся первые экзамены. Знаю, как ребятам тревожно, – пишет Юрий Шалабаев. – Хочу пожелать уверенности в себе, веры в свои знания и в то, что поставленные цели – достижимы! Удачи!

Отметим, последние звонки звучат в нижегородских школах с 19 мая.

Напомним, выпускные вечера у нижегородских одиннадцатиклассников запланированы на 20-е числа июня, потому что вручить аттестаты им смогут только после получения результатов ЕГЭ по таким предметам, как «русский язык» и «математика».

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