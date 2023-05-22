Внутрипартийные выборы «Единой России» в Думу Нижнего Новгорода стартовали 22 мая

Праймериз партии «Единая Россия» Фото: Евгения ГУСЕВА

Праймериз партии «Единая Россия» в депутаты городской Думы Нижнего Новгорода начались 22 мая. Об этом сообщается на сайте политической партии.

Выборы проводятся по избирательному округу №10. Кандидатами стали техник 1 категории Инженерно-технического центра – филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Алина Елина, домохозяйка Ольга Калинина, бухгалтер ООО «КриогенАвиа-НН» Алёна Мальханова, директор МАОУ лицей №180 Оксана Смолина, а также рабочий ООО «ФС-техно» Евгений Шорин.

Отметим, предварительное голосование в депутаты Гордумы Нижнего Новгорода продлится до 28 мая.

Ранее мы сообщали, что свыше 120 тысяч нижегородцев проголосовало за инициативы в рамках проекта «Вам решать!».

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