Вандалы разрушили арт-объект с мышами на Почаинском бульваре. Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры".

Вандалы сломали арт-объект с двумя мышками, которые объелись торта на Почаинском бульваре. Об этом поделились подписчики телеграм-канала «Нижний Новгород. Без цензуры».

Напомним, инсталляцию с грызунами установила уличная художница Катерина Крутилова в сентябре прошлого года.

- В субботу вандалы на Почаинском бульваре разбили стекло в домике мышей, объевшихся тортика, а вчера и самих мышей унесли, - делятся подписчики о случившемся.

Этот арт-объект приносил радость и умиление всем, кто его видел, поэтому жители расстроены, что он разрушен и не понимают, кому он мог помешать.

-Такие объекты, как минимум, под камеры надо ставить, - комментирует местный житель.