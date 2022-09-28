Новый арт-объект с мышами появился на Почаинском бульваре в Нижнем Новгороде

Фото: Катерина Крутилова.

Новый арт-объект с мышами установили на Почаинском бульваре в Нижнем Новгороде. Об этом в соцсетях рассказала уличная художница Катерина Крутилова, которая приехала в Приволжскую столицу в гости.

- Художники должны делать мир лучше и ярче. Я не буду ныть и седлать волну причитаний в соцсетях, а просто продолжу заниматься своим делом. Делай, что должно, и будь что будет, - написала Катерина. - Мир всё ещё прекрасен, а Нижний Новгород настолько прекрасен, что я в третий 3 раз отмечаю здесь свой День рождения. В этот раз мы с подельником Сергеем Курдюковым даже оставили тут мышиную коробку, но поскольку заниматься технической поддержкой здесь некому, то она поживёт с музыкой совсем недолго.

Напомним, что после благоустройства Почаинского бульвара там установили фигурки четырех мышат: пушкарь, пожарный и два мышонка с пивными кружками. Бедные фигурки привлекли внимание вандалов. Так, статуя мышонка-пушкаря исчезала с бульвара в сентябре 2021 года, потом мышатам ломали уши и лапки, а в январе 2022 года у пушкаря отломали голову. Горожанам бедных мышат очень жаль, ведь фигурки красивые и радуют глаз, но покоя они явно кому-то не дают.

В апреле 2022 года вандалы снова уничтожили статуи мышат на Почаинском бульваре. Неизвестным даже удалось отломать крепление.

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